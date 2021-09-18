Уфа, 18 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от COVID-19 работают на избирательных участках одного из районов Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает издание «Буздякские новости».

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборах

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Сообщается, что у входа в школу №1 села Буздяк медсестра беседует с избирателями о необходимости вакцинации от этой инфекции. По словам медсестры, большинство избирателей, которые пришли на участок голосовать, уже получили прививку от COVID-19. По информации журналистов, 17 сентября она поставила прививку четверым избирателям.

«Очень удобно организовали, в одном месте и проголосовали, и привились. Каждый день слышим, как коварная болезнь уносит жизни, потому считаем, что необходимо обезопасить себя и свою семью», — приводит издание слова избирателей.

Отмечается, что в Буздякском районе на избирательных участках работают семь пунктов вакцинации: в школах №1 и №2 села Буздяк, в селах Тавларово, Тюрюшево, Урзайбашево, Копей-Кубово, а также в районном Дворце культуры.

Журналисты сообщают, что на тех участках, где нет отдельного медкабинета, для этих целей используют школьные автобусы.

«За 17 сентября здесь вакцинировались 87 человек. Всего по Буздякскому району вакцинированы 11 754 человека», — сообщает издание.