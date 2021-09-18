Ханты-Мансийск, 18 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Югре за 17 сентября зарегистрировали ещё 151 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них у 136 были обнаружены признаки ОРВИ. Ещё у 13 диагностировали пневмонию, а у двоих не было симптомов COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили уже 73 172 заразившихся. Выздоровели из них 69 606 человек. Ещё 1088 пациентов скончались.