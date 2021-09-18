Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Свердловской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 19 сентября — в Единый день голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ветер

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Местами в области прогнозируют ветер, его порывы могут достигнуть скорости 20 м/с. «В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — уточнили в МЧС.

В МЧС просят сообщать о возникновении происшествий по телефонам 101 или 112.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в регионе тоже действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.