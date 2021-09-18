Москва, , 13:02 — REGNUM Сотрудники полиции нашли квартиру, в которой снимали фальшивые видеоролики о нарушениях на выборах в Госдуму России. Видео из квартиры с оборудованной в ней видеостудией, где снимались фальшивые видео, и заявление одного из задержанных приводит 18 сентября Телеграмм-канал «Криминалитет».

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"Полиция накрыла квартиру, где снимали видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Всех задержали, допрос идёт уже более 9-ти часов. Знакомый опер поделился заявлением одного из задержанных», — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото указанного заявления.

Также еще к одному сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как полицейские входят в квартиру, где оборудована студия для съемок, в которой также находится урна, как на избирательном участке и фальшивые копии избирательных бюллетеней. Также в квартире находились люди, задействованные в съемках фальшивых видеороликов.

При это один из руководителей студии утверждает, что снимаемые ими ролики политического содержания не нарушают российское законодательство.

В свою очередь бывший координатор «штаба Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Саратове Михаил Мурыгин утверждает в своем Телеграмм-канале, что в указанном заявлении приводится сотовый номер одного из помощников блогера, который занимался организацией указанной студии.

«Сначала думал, что обознался, но это реально сотовый номер личного помощника Навального Ильи Пахомова. Проверил через «Гет контакт» — все так», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что менее десяти жалоб о нарушениях на выборах депутатов Государственной думы РФ поступило в первый день голосования в Центральную избирательную комиссию Башкирии.