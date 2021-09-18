Москва, 18 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Компании ООО «Капелла Фильм» отказали в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм режиссёра Пола Верховена «Искушение». Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства культуры России.

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В тексте приказа говорится, что отказ в выдаче прокатного удостоверения основан на подпункте «ж» пункта 18 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения». Этот подпункт охватывает определённые федеральными законами случаи, не раскрытые предыдущими пунктами.

Главной героиней фильма «Искушение» является жившая в XVII веке католическая монахиня Бенедетта Карлини. Она была привлечена к суду по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.

Джеральд Сетеман адаптировал для этого фильма научно-популярную книгу «Нескромные поступки: жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» Джудит К. Браун. Позже Сетеман отказался от авторства сценария, так как в окончательном варианте слишком много внимания уделялось теме секса.