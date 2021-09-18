Москва, 18 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Киберволонтеры Общественной палаты Российской Федерации за первый день голосования — 17 сентября — выявили порядка семи тысяч ложных сообщений о выборах в Государственную думу. Практически все их удалось опровергнуть сразу. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По словам Малькевича, за период с января по сентябрь 2021 года было выявлен в общей сложности 5 тысяч фейков о предстоящих выборах. А вот за один только день — 17 сентября — почти семь тысяч.

«А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день». — рассказал Малькевич.

Он подчеркнул, что к утру субботы, 18 сентября, накал фейков удалось сбить. Благодаря видеонаблюдению и работе журналистов такие сообщения «купировались на взлете».