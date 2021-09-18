Салехард, 18 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за 17 сентября обнаружили ещё 94 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 49 315 заразившихся. Выздоровели 47 547 пациентов.

От COVID-19 скончались уже 664 пациента. За сутки эта цифра выросла на пять.