Абакан, 18 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались три женщины в возрасте 61, 74, 78 лет и двое мужчин 68 и 69 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 681.

По состоянию на 18 сентября в стационарах региона лечатся 583 пациента, шесть из которых госпитализированы за последние сутки. 14 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются ещё почти 2 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 2 431(-152) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.