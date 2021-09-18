Москва, 18 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили 137 обращений по возможному принуждению к голосованию. Об этом сегодня, 18 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Элла Памфилова

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«По данному вопросу в ЦИК поступило на сей момент 137 обращений из 45 субъектов РФ. В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что все данные будут проверены и направлены в Следственный комитет и прокуратуру.

Напомним, что в России 17 сентября начали выборы в Государственную думу, а также выборы глав ряда регионов страны и законодательных собраний некоторых субъектов Федерации.

В целом, за первый день голосования серьезных нарушений зарегистрировано не было. При этом есть сообщения о технических сбоях, аннулировании бюллетеней и ииных происшествиях.