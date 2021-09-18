Самара, , 12:45 — REGNUM Свыше 29 тысяч человек в Самарской области на этих выборах в Госдуму и Самарскую губернскую думу голосуют впервые. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что по традиции всем им выдаются памятные сувениры.

Сообщается, что молодежь проявляет интерес к выборному процессу. Так, из пяти тысяч наблюдателей, которые прошли обучение в Самарской области, свыше 60% наблюдателей являются молодыми людьми.

«Мы хотим быть удостоверены в том, что выборы проходят честно и каждый голос учтен. Для нас действительно это важно, это же наша ответственность и будущее», — приводит пресс-служба слова общественного наблюдателя участковой избирательной комиссии № 5030 в Самаре Юлии Источниковой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в первый день выборов в Самарской области не выявили серьезных нарушений.