Улан-Удэ, 18 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Бурятии на 15 часов по местному времени второго дня голосования явка составила 21.91%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском избиркоме.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Выборы в Бурятии

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Всего к настоящему времени на выборах в Государственную думу РФ приняли участие более 153 тыс. жителей республики.

Наибольшую активность проявляют жители Окинского и Закаменского районов, где проголосовали 43,5 и 38% избирателей. Самую низкую явку демонстрируют жители Муйского и Иволгинского районов — 13,1 и 15,9% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме депутатов Госдумы жителям Бурятии предстоит выбрать депутата Народного хурала шестого созыва по одномандатному округу №15, а также депутатов в райсоветы. Кроме того, 17−19 сентября состоятся выборы главы Кабанского района.

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