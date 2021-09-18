18 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова белорусского президента о том, что Польша и Литва заняли земли республики.

Елизавета Коробова, , 17:32 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не напоминает Польше и Литве о том, что их города Белосток и Вильнюс — это белорусские земли, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 17 сентября в социальной сети Facebook.

Прибалтика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лукашенко в своём репертуаре. Решил теперь затроллить прибалтов, чтобы на измену подсели. Ну правильно делает, нечего им в Белоруссии госперевороты спонсировать. Будут знать, что в теории они могут лишиться своих территорий», — отмечает Дмитрий К.

Многие пользователи оказались солидарны с точкой зрения белорусского лидера. По их видению, территории, которые должны были бы принадлежать Белоруссии, незаконным образом оказались присвоены Польшей и Литвой.

«Лукашенко прав. Много лет уже все говорят, что Вильнюс не был передан литовцам с соблюдением необходимых формальностей и его можно вернуть с соблюдением всех юридических норм. Так что тролль Лукашенко или не тролль — неважно, он может показать свой уровень, если захочет», — поделилась своим мнением Светлана К.

Некоторые комментаторы отмечают, что и с той стороны имеются претензии к Белоруссии, поэтому белорусскому президенту стоило бы не открывать этот ящик Пандоры.

«А Польша считает всю Западную Белоруссию с Минском своей территорией, в связи с чем и была там недавно предпринята попытка госпереворота. Так что стоит опасаться исторических манёвров. Иначе это может привести не только к локальным конфликтам, но и к пересмотру итогов Второй мировой войны, и, как следствие, к Третьей мировой войне», — предрекает Олег К.

Карта России по губерниям и областям (1914)

Часть людей считает, что обе стороны явно не договаривают, ведь как земли Прибалтики, так и Белоруссия были частью Российской империи и Советского Союза. Значит и реальные претензии на территории этих стран могут быть только у Российской Федерации.

«Ну так-то и Польша, и вся Прибалтика — это исторические земли Российской империи. Как и Белоруссия, впрочем. Лукашенко надо либо штаны надеть, либо крестик снять, раз уже решил лезть в историю», — считает Sergei R.

«А он не помнит, что Белоруссии вообще как государства не существовало? Эти территории изначально были частью Великого Литовского Княжества, а затем уже и Российской империи, потому что ВЛК канула в лету и не выдержала конкуренции. Пора бы Лукашенко задуматься о данном факте и всё-таки восстановить историческую справедливость — пора вновь влиться в большую семью под названием Россия!» — пишет Giedrius M.

Ряд пользователей указывает на то, что вместе с Россией у Белоруссии есть реальные шансы вернуть свои земли, но в одиночестве ей только и придётся, что отражать бесконечные попытки западных соседей осуществить в республике государственный переворот.

«А теперь смотрим легенду учений «Запад-2021». Там Россия и Белоруссия вместе отражают агрессию вероломных захватчиков в лице завуалированных западных сил, включая прибалтов. Отразив агрессию, не стоит ли усмирить противника в его логове? В каждой шутке есть история или план», — написал Алексей С.

Напомним, 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на форуме «Символ единства» о том, что Минск не напоминает Польше и Литве о том, что их города Белосток и Вильнюс — это белорусские земли.