Калуга, 18 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 сентября. Днём ранее, 17 сентября, в регионе было зарегистрировано 102 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 831 человека, 44 093 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 661 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией