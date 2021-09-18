Москва, 18 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На данный момент иностранные наблюдатели пока не выявили нарушений на выборах в Госдуму РФ. Об этом 18 сентября сообщил журналистам представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жан-Клод Эдмон Буше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Вплоть до настоящего момента нет, (не зафиксировано нарушений)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Иркутской области демонстрируют слабую явку на выборах. Как сообщает территориальный избирком, 18 сентября по состоянию на 15:00 местного времени она составила 16,29%.