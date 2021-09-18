Сыктывкар, 18 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус

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17 сентября в республике выявили 231 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки отмечен в Сыктывкаре — 80 и Ухте — 46. Под медицинским наблюдением находятся 7263 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 20 329 случаев COVID-19.