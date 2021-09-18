Иркутск, , 12:27 — REGNUM Жители Иркутской области демонстрируют слабую явку на выборах. Как сообщает территориальный избирком, 18 сентября по состоянию на 15:00 местного времени она составила 16,29%.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего на сегодняшний день проголосовали 300 094 жителя Приангарья. Напомним, по итогам первого дня голосования в Иркутской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы составила 10,86%.

На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Катангского 35,04%, Балаганского 34,63%, Аларского районов 29,85%. Самая низкая явка в Бодайбо и Бодайбинском районе — 11,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября 2021 года в Иркутской области выбирают не только депутатов Государственной думы. Также в регионе назначены 92 кампании (довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний).

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