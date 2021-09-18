Новокузнецк, Кемеровская область, 18 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Новокузнецке 19-летняя спортсменка мотокросса Алёна Иванова спасла ребёнка из объятого пламенем сарая. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Vesti-yamal.ru Пожар

«Алёна возвращалась домой на машине из гостей и заметила клубы чёрного дыма. Решила проверить, что горит. Рядом с сараем бегали перепуганные дети. Увидев девушку, ребятишки стали кричать, что одна из их подруг осталась в постройке. Алёна, не мешкая, нырнула внутрь, взяла на руки девочку и побежала к выходу, — написал в своём Instagram Кузнецов. — Эта история — со счастливым концом. Школьница не пострадала, Алёна отвезла девочку родителям домой».

Он отметил, что пожар произошёл близ трассы «Редаково» в Куйбышевском районе Новокузнецка.

По словам мэра, у Ивановой есть амбициозная цель — стать чемпионкой России по мотокроссу. Также она хочет пополнить ряды профессионалов МЧС.

https://www.instagram.com/p/CT6xqe8InWX/