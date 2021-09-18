Архангельск, 18 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Архангельской области в первый день выборов наименее активно голосовали жители Онежского и Вельского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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Самая низкая — в Исакогорской (10,5%) и Соломбальской (чуть более 11%) территориальных комиссиях Архангельска, а также в Онежском (10,5%) и Вельском районах (11,5%), Коношской ТИК (11,9%), в Новодвинске и Котласе (более 12%).

Более высокая явка зафиксирована в Северодвинске (около 20%), в Мезенском районе (более 19%), в Вилегодском округе (почти 17%), в Архангельске в Ломоносовской (более 15%) и Октябрьской (более 14%) территориальных комиссиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выявили нарушение на выборах — избирателям выдавали один бюллетень вместо двух.