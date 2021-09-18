Уфа, , 12:49 — REGNUM Менее десяти жалоб о нарушениях на выборах депутатов Государственной думы РФ поступило в первый день голосования в Центральную избирательную комиссию Башкирии. Об этом сообщил заместитель председателя этой комиссии Марат Гадилов, передает ИА «Башинформ».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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﻿"Жалоб, на самом деле, было не так много, семь или восемь среди всех обращений. Все доводы, которые приведены в этих жалобах, они своего отражения не нашли», — приводят слова Гадилова журналисты.

По информации издания, поступали жалобы на якобы незаконную агитацию. Гадилов заявил, что во время разбирательств факты агитации установлены не были.

«Также были жалобы на очереди на избирательных участках. По таким жалобам с участковыми комиссиями проведена разъяснительная работа о необходимости разграничения потоков людей», — сообщает издание.

Отмечается, что всего в Центральную избирательную комиссию Башкирии во время первого дня голосования поступило 42 обращения: в основном жители хотели проголосовать не по месту жительства.