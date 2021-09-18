Новосибирск, , 12:13 — REGNUM На всех избирательных участках Новосибирской области с 17 по 20 сентября организовано дежурство более полутора тысяч сотрудников МЧС России и около 70 единиц пожарной и специальной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Сотрудников МЧС России обеспечивают безопасность на избирательных участках в Новосибирской области ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

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«В дни голосования на объектах проведения выборов с момента их открытия и до окончания подсчёта голосов и сдачи бюллетеней в избирательную комиссию организовано дежурство сотрудников органов надзорной деятельности и местных пожарно-спасательных гарнизонов Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в случае возникновения происшествий, чрезвычайное ведомство дополнительно спланировало резерв личного состава и техники.