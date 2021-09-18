Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва вызывают у жителей Ростова-на-Дону большой интерес. Об этом сообщил сити-менеджер областного Алексей Логвиненко, проголосовавший в первый день выборов, 17 сентября.

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«Мы видим, что парламентские выборы вызывают у горожан большой интерес, жители активно голосуют, несмотря на то, что выборы только стартовали», — написал Логвиненко в Instagram. Ростовский сити-менеджер назвал трёхдневный формат голосования очень удобным и позволяющим избежать большого скопления людей на избирательных участках.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области открыт 2 601 избирательный участок. Жители Дона выбирают депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, на Дону проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20. Более 4 000 депутатских мандатов будет распределено на выборах местного уровня.