Пекин, 18 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Китайской Народной Республики провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него американского эсминца. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

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«Были использованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики», — рассказал Ши И.

Напомним, что американские военные корабли регулярно проходят Тайваньским проливом, демонстрируя Китаю, что его притязания на остров Тайвань власти США не признают в полной мере.

Более того США в последнее время увеличивают военную поддержку Тайваню, что крайне негативно воспринимается в Пекине.