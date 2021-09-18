Манчестер, Великобритания, 18 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рахим Стерлинг может перейти в чемпионат Испании. Об этом 18 сентября сообщает Sport.es.

Kamran Hussain Рахим Стерлинг

По информации издании, 26-летним футболистом интересуется команда «Барселона», которая намерена сделать игрока своей приоритетной целью во время зимнего трансферного окна.

При этом летом каталонский клуб уже пытался арендовать форварда летом, однако он остался в Британии.

Отметим, Рахим Стерлинг перешел в «МЮ» из «Ливерпуля» в 2015 году и в нынешнем сезоне провел в составе команды шесть матчей, в которых отличился одним забитым голом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.