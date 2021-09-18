Уфа, 18 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Грант на совместный проект по использованию беспилотников с коллегами из Южной Кореи выиграли молодые ученые Евразийского научно-образовательный центра (НОЦ). Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Powie Беспилотник

Сообщается, что тематикой разработки является «Основанное на компьютерном зрении совместное отслеживание множественных целей формацией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с учетом неопределенной динамики систем автопилот-БПЛА».

Отмечается, что старт проекта намечен на 2021 год, его планируют выполнить до конца 2022 года. Общий объем финансирования с российской стороны составляет 15,8 млн рублей.

«Совместная работа послужит фундаментом для дальнейшего долговременного сотрудничества с Корейским аэрокосмическим университетом и их лабораторией интеллектуальных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, данный проект актуален и созвучен планируемому к созданию в Башкортостане кластеру беспилотной авиации. Уфимский авиационный вуз имеет все шансы стать научным центром, который будет специализироваться по данному направлению», — говорится в сообщении пресс-службы.Пресс-служба напоминает, что отбор заявок проводило министерством образования и науки России.

«По направлению партнерства с Южной Кореей было подано 10 заявок и только четыре получили одобрение», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Евразийский научно-образовательный центр вошли шесть университетов Башкирии, 20 организаций реального сектора экономики, три научных учреждения и «Сколковский институт науки и технологий».