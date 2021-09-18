Лондон, 18 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. К английскому полузащитнику дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Джуду Беллингхэму проявляют интерес сразу несколько клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 18 сентября сообщает The Sun.

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По информации источника, 18-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». При этом действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Джуд Беллингхэм сыграл в составе «Боруссии» в шести матчах и отметился в них одним голом и тремя результативными передачами.