Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В первый день выборов, 17 сентября, в Ростовской области в удалённом режиме проголосовали более 215 тыс. избирателей. Такие данные ИА REGNUM привели в донском избиркоме 18 сентября.

На избирательном участке в Ростовской области Ikro.ru

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«В дистанционном электронном голосовании за сутки приняли участие свыше 215 тыс. избирателей региона — более 70% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ», — уточнили в избиркоме.

Голосование в Ростовской области продолжается. Работает 2 601 избирательный участок. Жители Дона выбирают депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, на Дону проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20. Более 4 000 депутатских мандатов будет распределено на выборах местного уровня.

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