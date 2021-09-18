Новосибирск, 18 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области после обнаружения тел 47-летней женщины и её восьмилетней дочери с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что тела женщины и ребёнка были обнаружены накануне, 17 сентября, в жилом доме в Чановском районе Новосибирской области. На место происшествия прибыли следователи территориального следственного органа, следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

«Сегодня благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 57-летний бывший сожитель женщины», — рассказали в СКР.

Следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.