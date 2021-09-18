Элиста, 18 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Калмыкии в первый день выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва приняли участие более 19% избирателей. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском избиркоме 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Комиссии работают в штатном режиме. Нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировано. Те заявления и жалобы, которые поступали от наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, незамедлительно рассматривались участковыми избирательными комиссия и претензии к техническому состоянию металлических ящиков для хранения сейф-пакетов, были высказаны преждевременно, так как на тот момент эти ящики не использовались.

Участковые комиссии обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты и техническими средствами.

Голосование в Калмыкии продолжается до 20:00 мск 18 сентября и с 8:00 до 20:00 мск 19 сентября.