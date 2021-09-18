Москва, 18 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Лидер парламентской партии КПРФ Геннадий Зюганов грозит непризнанием итогов голосования в Брянской области, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Он обратил внимание на происходящее в Брянской области во главе с Александром Богомазом, где, по мнению политика, допускаются серьезные нарушения. На пресс-конференции были показаны кадры, где одна и та же женщина в разной одежде бросала бюллетени.

«Если так дальше пойдет в Брянской области, мы потребует отставки главы региона», — сказал Зюганов.

Он напомнил, что в ходе выборов депутатов Госдумы нынешнего, седьмого созыва партия не признала итоги голосования в пяти регионах.