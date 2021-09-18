Манчестер, Великобритания, 18 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение со своим португальским полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом 18 сентября сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Twitter.

Www.sporting.pt Бруну Фернандеш

По информации источника, новый контракт с 27-летним футболистом будет рассчитан до 2027 года, при этом стороны должны начать переговоры в ближайшем времени.

Отметим, Бруну Фернандеш играет в составе «МЮ» с января прошлого года и в нынешнем сезоне провел в составе клуба пять матчей, в которых отличился четырьмя голами и одной результативной передачей.