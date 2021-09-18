Кемерово, 18 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. 21 автомобиль поступил в Кемеровскую область по распоряжению правительства РФ, ещё четыре — в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А в рамках программы по борьбе с коронавирусом в Кузбасской клинической инфекционной больнице установлена современная система компьютерной томографии. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Министерство здравоохранения Кузбасса Машины скорой помощи и новое оборудование поступило в больницы Кузбасса

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Отметим, что поступившие автомобили относятся к классу «С» и позволяют проводить реанимационные мероприятия. Автомобили класса «В» выйдут на маршруты линейных бригад скорой медицинской помощи.

«В первую очередь скорые поступят в те медорганизации региона, где в них есть высокая потребность и необходима замена устаревших машин, либо где создаются новые бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в минздраве.

На сегодняшний день с учётом поступления новых машин обновление автопарка медицинской службы скорой помощи составит 60%.