Больницы Кузбасса получили 25 машин скорой помощи
Кемерово, 18 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. 21 автомобиль поступил в Кемеровскую область по распоряжению правительства РФ, ещё четыре — в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А в рамках программы по борьбе с коронавирусом в Кузбасской клинической инфекционной больнице установлена современная система компьютерной томографии. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.
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Отметим, что поступившие автомобили относятся к классу «С» и позволяют проводить реанимационные мероприятия. Автомобили класса «В» выйдут на маршруты линейных бригад скорой медицинской помощи.
«В первую очередь скорые поступят в те медорганизации региона, где в них есть высокая потребность и необходима замена устаревших машин, либо где создаются новые бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в минздраве.
На сегодняшний день с учётом поступления новых машин обновление автопарка медицинской службы скорой помощи составит 60%.