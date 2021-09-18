Москва, , 11:36 — REGNUM Лидер парламентской партии КПРФ Геннадий Зюганов указал на ряд «вопиющих фактов» нарушений в ходе выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы подготовили 300 тыс. наблюдателей и контролеров, они все работают круглосуточно. Есть ряд вопиющих фактов, по которым должны быть приняты меры немедленно», — сказал Зюганов.

Так он указал на ситуацию в Брянской области во главе с Александром Богомазом, где, по мнению политика, допускаются нарушения.

На пресс-конференции были показаны кадры, где одна и та же женщина в разной одежде закладывала бюллетени.

Кроме того, Зюганов потребовал закрытия участка в Анапе, где 17 сентября был распылен перцовый газ.

«Они не имеют права открывать участок… Мы настаиваем на закрытии участка, все материалы в Следственный комитет, прокуратуру отправлены», — говорит он.

В Анапе (Краснодарский край) неизвестные напали на доверенное лицо кандидата в депутаты от КПРФ. При выходе из смежно расположенных участков 02−09 и 02−10, когда мужчина садился в машину, неизвестные несколько раз ударили его в область печени и распылили в лицо перцовый баллончик.