Чита, 18 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Забайкальский край ожидается приезд представителя Федерального дорожного агентства, которому полномочный полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поставил задачу оказать помощь по восстановлению дорог, пострадавших от паводков в регионе. Об этом губернатор Забайкальского края Александр Осипов 18 сентября сообщил в интервью ГТРК «Чита» на телеканале «Россия 24».

Маскитный Наводнение

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«За время паводков дороги стали крайне избиты, изношены. Ожидаем, что специалисты агентства прибудут в край во вторник. Будем рассматривать вопрос, как ликвидировать столь масштабные последствия урона дорожной сети», — сказал глава региона.

Он отметил, что на данный момент практически ко всем населенным пунктам проезды восстановлены, не везде они удобны и бережливы для транспорта, но обеспечена возможность людям получать медицинскую помощь, закупать продовольствие, товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек.

В начале сентября 2021 года рабочей группой по оценке ущерба подтверждены повреждения на 113 километрах автомобильных дорог регионального и местного значения и на 69 мостовых сооружениях. Общая сумма подтвержденного ущерба составляет 571,7 миллиона рублей.

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