Вашингтон, 18 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Режиссёр Айвен Райтман начал работу над продолжением комедии «Близнецы». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Дарья Драй ИА REGNUM Арнольд Шварценеггер

Оригинальный фильм с Арнольдом Шварценеггером и Дени Де Вито в главных ролях вышел в 1988 году. После кассового успеха фильма началось обсуждение возможного продолжения, однако реализация этого проекта задержалась на 33 года.

Съёмки сиквела под названием «Тройняшки» начнутся в январе 2022 года. Снявший оригинальный фильм Айвен Райтман сохранит режиссёрское кресло. В главных ролях к Шварценеггеру и Де Вито добавится Трейси Морган, который сыграет третьего брата.

Райтман рассказал, что идея появления третьего брата в сиквеле обсуждалась уже через несколько лет после выхода первого фильма. Планировалось, что эту роль исполнит Эдди Мёрфи, однако он не смог принять участие в проекте из-за сильной загруженности после успеха фильма «Поездка в Америку».