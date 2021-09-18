Абакан, 18 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели от COVID-19 162 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Почти половина новых случаев инфицирования приходится на столице республики Абакан. Также диагноз подтвердился у жителей городов Черногорск, Саяногорска и Абаза, Усть-Абаканского, Алтайского, Аскизского и других районов.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 19 832 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,1, за 7 дней — 1,0», — добавили в правительстве.