Уфа, 18 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. 318 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 62 563 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией в республике 54 834 человек, в том числе 197 победили вирус в прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии за сутки констатировали смерть 17 пациентов с COVID-19. Прививки от СOVID-19 в республике получили 1 244 710 человек, завершили вакцинацию 1 129 708 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 сентября в республике за сутки выявили 315 носителей коронавируса.