Торонто, Канада, 18 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» пополнился российским нападающим Никитой Гусевым. Об этом 18 сентября сообщает CapFriendly.

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По данным источника, 29-летний хоккеист из России, с лета находящийся в статусе свободного агента, пописал с «кленовыми листьями» пробный контракт.

При этом ранее стало известно, что игрок не намерен покидать НХЛ.

Отметим, в прошлом сезоне НХЛ Никита Гусев сыграл 11 встреч в составе клуба «Флориду Пантерз», сумев набрать в них пять (две шайбы + три результативные передачи) очков, а также 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», в которых также набрал них пять (две шайбы + три голевых паса) очков.