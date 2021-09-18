Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Явка на выборах в Санкт-Петербурге в первый из трех дней голосования, 17 сентября, составила: на выборах в Госдуму — 12,25% от общего числа зарегистрированных избирателей, на выборах в Законодательное собрание — 11,46%

Выборы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил 18 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Он объяснил, почему эти цифры разнятся. Во-первых, технология «Мобильный избиратель», когда можно проголосовать не по месту регистрации, действовала только для выборов Госдумы. Житель Петербурга, решивший проголосовать в другом районе города, не может принять участие в выборах Заксобрания, а только в выборах Госдумы.

«Если у нас избиратель откреплялся от одного избирательного участка и прикреплялся на удобный, он мог проголосовать только на выборах Государственной Думы. Именно поэтому цифры немножко разнятся», — пояснил Кузьмин.

Он также добавил, что «никто не обязывает голосовать по всем бюллетеням, это право, а не обязанность граждан». Данное обстоятельство тоже могло отразиться на цифрах явки.

В Петербурге открыты для избирателей 1940 участков. Избиратели голосуют за депутатов Государственной думы VIII созыва, за депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Кроме того, проходят выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

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