Иркутск, 18 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 18 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4788 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 104 952 человека (+370 за сутки). Госпитализированы 1727 (-31 за сутки).

Выздоровели 94 196 пациентов (+496 за сутки).

Ещё 431 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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