Рязань, , 11:22 — REGNUM Явка избирателей в первый день голосования 17 сентября в Рязанской области составила 19,4%, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии. На участки пришли 173 687 человек.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

18 сентября участки продолжили свою работу, напомним, в Рязанской области их 1 001.

В регионе вместе с парламентскими выборами проходит 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.