Красноярск, 18 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Один из избирателей Красноярска пришел на находящийся в Сибирском федеральном университете избирательный участок для голосования в костюме русского царя. Видеозапись этого 18 сентября размещена в Телеграм-канале «Mash».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Царь

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"Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь — на выборы в Красноярске пришёл царь. Один, без свиты», — говорится в прикрепленном к видео сообщении.

При это в видеоролике запечатлены кадры, на которых запечатлен мужчина в длинной шубе с золотой вышивкой, в соответствующей шапке и сапогах, который получает на участке избирательный бюллетень и проходит в кабинку для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время первого дня голосования на выборах в Госдуму РФ киберволонтерами Общественной палаты (ОП) России было выявлено около 7 тыс. ложных сообщений на тему выборов.