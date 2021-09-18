Владикавказ, , 11:25 — REGNUM В Северной Осетии первый день голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва прошел при высокой явке избирателей. Всего к избирательным урнам пришли, чтобы осуществить свое волеизъявление, более 168 тыс. жителей региона. Явка превысила 32%, сообщили в региональном избиркоме.

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«По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС-Выборы), на 20:00 17 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 168 559 избирателей, что составляет 32,47% от общей численности избирателей в списках избирателей»,— говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ЦИК в Instagram.

С 08:00 18 сентября в Северной Осетии стартовал второй день голосования. Открыты все 335 участков. Всего в республике зарегистрированы 518 458 избирателей.

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