Волгоград, 18 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В первый день голосования 17 сентября явка избирателей Волгоградской области на 20:00 составила 27,03%. Данные опубликовала региональная избирательная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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В списке избирателей находятся 1 813 798 человек. В регионе работают 1 464 избирательных участков. Для голосования по федеральному и четырём одномандатным избирательным округам волгоградский избирком получил 3 652 000 избирательных бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе кроме депутатов Госдумы жители избирают 27 глав муниципалитетов и депутатов шести местных органов самоуправления.