Брянск, , 11:20 — REGNUM В первый день голосования 17 сентября на участки в Брянской области пришли 26,92% избирателей. Это данные региональной избирательной комиссии на 20:00.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В рамках избирательной кампании напечатано более двух миллионов бюллетеней. Современными техническими устройствами КОИБ-2017 оборудовано 88 участков.

На территории Брянской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 971 453 избирателей.