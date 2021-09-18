Чита, 18 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 18 сентября по состоянию на 15:00 местного времени явка на выборах составила 19,15%. Как сообщает территориальный избирком, всего к данному часу проголосовал 148 581 человек.

ИА REGNUM Выборы

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов Госдумы, жителям Забайкалья необходимо избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. Накануне, в первый день голосования явка составила 13,10%.

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