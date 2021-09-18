Белгород, , 11:19 — REGNUM Второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы и досрочных выборов губернатора проходит в Белгородской области. Открыты все 1263 избирательных участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным регионального избиркома, в первый день голосования явка составила 22,91%. Активнее всех голосуют жители Чернянского и Ивнянского районов — там явка избирателей превысила 40%.

Участки работают до 20:00. Заявления о голосовании на дому принимаются до 14:00 19 сентября.