Москва, , 11:04 — REGNUM Во время первого дня голосования на выборах в Госдуму РФ киберволонтерами Общественной палаты (ОП) России было выявлено около 7 тыс. ложных сообщений на тему выборов. Об этом 18 сентября рассказал на брифинге руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам Малькевича, по состоянию на 16 сентября за период с января по сентябрь текущего года было выявлено в общей сложности «пять тыс. фейков о выборах».

«А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — сказал он.

Также руководитель рабочей группы при ОП указал, что к утру 18 сентября «накал» ложных сообщений «удалось сбить» и добавил, что благодаря видеонаблюдению и работе журналистов фейковые сообщения «купировались на взлете».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона.