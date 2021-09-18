В Башкирии ожидаются дожди со снегом
Уфа, 18 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Цитата из телесериала «Год культуры», реж. Тито Калатозишвили. 2019. Россия
Дождь
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Сообщается, что 19 и 20 сентября в республике ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Столбик термометра ночью может опуститься до — 5 °C, а днем воздух может прогреться до +11°С.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 16 сентября стартовал новый отопительный сезон.