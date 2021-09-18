Москва, 18 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. За первые сутки в Москве на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино проголосовало 23% от общего числа избирателей. Явка на столичных участках составила почти 7% (504 000 избирателей), на онлайн-голосовании — 16% от общего числа избирателей (1 271 000). Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Венедиктов

«Что касается онлайн-голосования — за ночь было выдано еще 100 тысяч бюллетеней. Все голоса учтены, никаких сбоев и очередей ночью не возникало. Все работает стабильно»,— рассказал Венедиктов.

Он также добавил, что за вчерашний день МГИК аннулировано восемь урн — это приблизительно голоса 243 человек.

По словам Венедиктова, сегодня штаб рассчитывает на 1,6 миллион поданных онлайн голосов. Принять участие в онлайн-голосовании могут москвичи из любой точки мира. Глава штабанапомнил, что на этих выборах среди тех, кто зарегистрировался на дистанционное голосование — космонавт Олег Новицкий с Международной космической станции, полярник Антон Иванов из Антарктиды, фельдъегерь Сергей Данилов из Симферополя и др.