Вашингтон, 18 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Система спутникового интернета Starlink выйдет из стадии бета-тестирования в октябре 2021 года. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Американский бизнесмен 17 сентября ответил на несколько вопросов пользователей социальной сети о создаваемой системе спутникового интернета Starlink. Он заявил, что система находится на завершающей стадии бета-тестирования, при котором почти готовая версия продукта проверяется в режиме интенсивного использования. Следующая стадия развёртывания Starlink начнётся в октябре текущего года.

Также Маск добавил, что эта система сможет использоваться для высокоскоростной интернет-связи между космическими аппаратами. В частности, SpaceX сможет использовать эти линии связи для кораблей Dragon и Starship.

Компания SpaceX разворачивает группировку околоземных спутников Starlink для создания глобальной спутниковой системы с 2018 года. Сейчас на орбите находится около 1700 спутников Starlink, общее число аппаратов в составе группировки должно превысить 12 тысяч.